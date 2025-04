Rubavano componenti metalliche e cavi di rame presenti nelle cabine elettriche, ma all’esito di articolate indagini svolte dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, sono stati individuati.

Si tratta di tre persone indagate, a vario titolo, dei reati di furto aggravato e ricettazione. Il provvedimento cautelare ha evidenziato, nei confronti degli indagati, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per la commissione di furti compiuti da gennaio a luglio a 2022 in diverse località del Vallo di Diano, a Montella (in provincia di Avellino) e a San Vittore del Lazio (in provincia di Frosinone).

I militari dell’Arma, guidati dal Capitano Veronica Pastori, hanno quindi eseguito ordinanze di applicazione di misure cautelari, una della custodia in carcere e una degli arresti domiciliari, nei confronti di due persone. Un terzo destinatario, anch’esso di ordinanza della custodia in carcere, si è reso allo stato irreperibile ed è attivamente ricercato.

Il provvedimento cautelare eseguito nell’attuale fase delle indagini preliminari è basato su addebiti provvisori che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.