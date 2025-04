Il Salone “Oasi di Bellezza” di Liliana Tierno, che si trova a San Pietro al Tanagro, questo mese è sulle pagine della nota rivista di moda “Vogue”.

“Oasi di Bellezza” rientra infatti nella Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia che “Vogue”, regione per regione, ha passato in rassegna per dare alle lettrici una valida proposta sulla scelta del proprio hairstyst.

L’attività portata avanti da Liliana Tierno si fregia del titolo di Salone Prestige Balmain. Nella Top Hairstylists 2025 è stato scelto tra i 90mila saloni di parrucchieri italiani grazie alle sue caratteristiche e ai servizi di qualità offerti alla clientela.

Liliana Tierno, costantemente alla ricerca delle ultime tendenze dell’hairstyling, è specializzata nella colorazione, nelle extension e nei tagli ma anche in servizi avanzati come l’ossigenoterapia.

Presente da anni negli eventi nazionali e internazionali più conosciuti, tra cui il Festival del Cinema di Venezia e il Festival di Sanremo dove si è presa cura delle pettinature dei vip.

“Oasi di Bellezza”, inoltre, è una SPA per capelli grazie ai trattamenti di ricostruzione e alle cure per ringiovanire la cute e proteggere e rinforzare le chiome.

Accanto a Liliana un valido team di cui fanno parte i due figli Pietro e Carmen e il resto dello staff che, insieme alla titolare, con il loro lavoro hanno contribuito a far sì che il Salone rientrasse nella Top Hairstylists 2025. Una sicura garanzia di qualità e di elevati standard per vecchie e nuove clienti che possono trovare Liliana Tierno e il suo “Oasi di Bellezza” in via Scorzo (SP Teggiano-Polla) a San Pietro al Tanagro.

