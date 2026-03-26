Oggi dopo quarant’anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri il Luogotenente Carica Speciale Pino Bosco, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri, lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età, concludendo così una carriera lunga e articolata.

Figura stimata, originario di Cosenza, nel tempo ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità, le istituzioni e i colleghi.

Arruolatosi nel 1987, dopo un primo impiego in provincia di Cosenza nel 1988 ha intrapreso il percorso formativo per sottufficiali frequentando le scuole di Velletri e Firenze. Nel 1990 è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Salerno-Fratte, per poi prestare servizio anche a Casaletto Spartano e Sanza. All’inizio del 1996 è giunto al Nucleo Operativo della Compagnia di Sapri, dove ha assunto incarichi di crescente responsabilità fino al comando dell’Aliquota Radiomobile nel 2009 e successivamente dell’intero Nucleo Operativo e Radiomobile, retto fino ad oggi.

Nel corso della carriera ha operato costantemente in prima linea, anche in occasione di rilevanti episodi gravi che hanno interessato il territorio tra il 2012 e il 2014 e negli anni più recenti. Ha maturato una consolidata esperienza in ambito operativo, investigativo e amministrativo, distinguendosi anche nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti con attività d’indagine che hanno portato ad arresti e sequestri significativi.

I risultati conseguiti gli sono valsi importanti riconoscimenti, tra cui l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, oltre ai titoli per la Medaglia Mauriziana per dieci lustri di carriera e la Medaglia d’Argento al Merito per lungo comando.

Al Luogotenente Bosco, da sempre attento e collaborativo nei rapporti, giungano gli auguri proficui da parte di tutta la redazione di Ondanews, ringraziandolo per quanto ha svolto a tutela della sicurezza del territorio.