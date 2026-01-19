Ancora furti ai danni di attività commerciali nella città di Salerno. L’ultimo in ordine di tempo è accaduto in un salone di bellezza nel quartiere Mariconda.

Ignoti hanno forzato la serranda e una volta nel negozio hanno rubato asciugacapelli, piastre, prodotti di bellezza, un cellulare e pochi contanti dalla cassa.

Il titolare questa mattina si è accorto della serranda alzata e così ha scoperto di essere stato derubato.

Un’amara sorpresa che lo ha spinto a sporgere denuncia alle Forze dell’Ordine che dovranno indagare per fare luce sull’accaduto e dare un volto a chi ha agito.