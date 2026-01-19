Si è svolto ieri, durante l’Open Day dell’Istituto “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, l’atteso lancio ufficiale del concorso creativo “Creativity on the Road”, promosso da Cosilinauto s.r.l. in collaborazione con Casa Surace. All’evento ha preso parte anche la Dirigente scolastica Antonella Vairo, che ha salutato con entusiasmo l’iniziativa, sottolineandone il valore formativo e la forte connessione con il territorio.

Presenti Renato Auleta, rappresentante legale della Cosilinauto s.r.l., il professore Antonio Rosciano come referente alla formazione scuola-lavoro del “Cicerone” e Daniele Pugliese “Il Temerario” per Casa Surace.

Il concorso, rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto, nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’innovazione nel settore automotive, valorizzando al tempo stesso i brand Jeep, MG e Alfa Romeo attraverso progetti originali e capaci di comunicare una visione moderna della mobilità sostenibile.

Durante la presentazione Cosilinauto ha illustrato le finalità dell’iniziativa, invitando gli studenti a immaginare il futuro dei trasporti e a confrontarsi con temi centrali come elettrificazione, sostenibilità, nuove tecnologie e differenze tra motorizzazioni. I gruppi partecipanti, composti da tre a cinque studenti, saranno chiamati a sviluppare un progetto creativo che potrà trasformarsi in uno spot audiovisivo in formato verticale, pensato per i canali social dell’azienda.

La consegna dei lavori è fissata al 31 marzo, mentre la proclamazione del gruppo vincitore avverrà entro il 15 aprile. In palio un premio di 1.000 euro offerto da Cosilinauto s.r.l., oltre a un’opportunità unica, quella di collaborare direttamente con la troupe di Casa Surace nella realizzazione dello spot finale, vivendo un’esperienza professionale sul set.

La giuria, composta da rappresentanti di Cosilinauto e di Casa Surace, valuterà i progetti sulla base di originalità, creatività, innovazione e coerenza con i valori aziendali.

Con “Creativity on the Road” Cosilinauto rinnova il proprio impegno nel dialogo con la scuola rendendosi, come sempre, disponibile a fornire attrezzature e know how aziendale nel campo della meccatronica. L’Istituto “Cicerone”, attraverso questa collaborazione, conferma ancora una volta la volontà di offrire ai propri studenti esperienze formative concrete, capaci di coniugare creatività, competenze digitali e apertura al mondo del lavoro.