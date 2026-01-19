Si è svolta ieri a Vallata, in provincia di Avellino, la 4^ giornata del 24° Campionato Regionale di Nuoto organizzato dal Centro Sportivo Italiano, che ha segnato nuove vittorie della squadra agonistica di nuoto Meta Centro di San Rufo, i cui atleti e atlete hanno trionfato portando a casa 13 medaglie.

L’oro è stato conquistato da Asia Ilriti nei 100 metri Farfalla – Ragazzi Femminile, Sara Amodeo nei 100 metri Farfalla – Juniores Femminile, Matilde Di Zeo nei 50 metri Dorso – Juniores Femminile e Francesco D’Alvano nei 50 metri Dorso – Juniores Maschile.

Le medaglie d’argento sono state invece vinte da Benedetta Volpe nei 100 metri Farfalla – Juniores Femminile, Myriam Citera nei 100 metri Rana – Cadetti Femminile e nei 100 metri Stile Libero – Cadetti Femminile, Matilde Di Zeo nei 100 metri Stile Libero – Juniores Femminile e Francesco D’Alvano nei 100 metri Stile Libero – Juniores Maschile.

Infine, hanno ottenuto il bronzo Felisia Caggiano nei 100 metri Stile Libero – Ragazzi Femminile, Mattia Pio De Paola nei 50 metri Dorso – Ragazzi Maschile e Roberto Vistocco nei 100 metri Farfalla – Esordienti B Maschile.

“In questa 4^ tappa la componente femminile della squadra è stata particolarmente virtuosa – sottolinea il mister Agostino Marmo -. Infatti le loro prestazioni ci hanno permesso di ottenere il 2° posto nella staffetta 4 x 50 Stile Libero – Staffetta Juniores Femminile e il 3° posto come Classifica Società Femminile”.

Il coach si dice “particolarmente orgoglioso dei risultati che man mano stanno ottenendo gli atleti e le atlete Meta Centro, ma non ci fermiamo qui, perché ci attende la 5^ giornata di Campionato che ospiteremo a San Rufo il 1° febbraio”.