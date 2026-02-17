Grande l’attenzione dei Carabinieri della Provincia di Salerno che in queste settimane sono impegnati alle Olimpiadi Milano-Cortina in un dispositivo straordinario volto a mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica.

Proprio in questo contesto, due carabinieri impiegati a Cortina d’Ampezzo, uno in servizio a Contursi Terme e l’altro ad Altavilla Silentina, grazie alla loro prontezza d’intervento sono riusciti a salvare una turista danese che stava soffocando.

Il tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato quando i militari dell’Arma, di rientro in caserma alla fine del turno, sono stati attirati dalle urla di un uomo in strada con in braccio un bambino. Accorsi immediatamente per vedere cosa stesse accadendo, si sono ritrovati davanti ad una donna che giaceva al suolo priva di sensi.

Prontamente i carabinieri hanno allertato i sanitari del 118 e messo in pratica tutte le manovre per impedire il soffocamento della donna, l’hanno stabilizzata e monitorata in attesa dei soccorsi. Dopodiché è stata trasportata d’urgenza in ospedale per le cure del caso.

L’intervento dei giorni scorsi mette in luce come i Carabinieri, con la loro dedizione e professionalità, non solo combattono il crimine quotidianamente, ma intervengono in situazioni di emergenza dimostrando che il loro impegno va ben oltre il dovere e si traduce in vera e propria protezione della vita umana.