Ladri nella notte all’interno di un Istituto scolastico ad Ascea.

Ignoti si sono introdotti nella struttura forzando le porte d’ingresso e una volta dentro hanno rovistato nelle aule in cerca di materiale da portar via.

Tuttavia, sembrerebbe che sia stato portato via un solo pc destinato alle attività scolastiche, ma sono in corso i rilievi per appurare se sia stato rubato anche altro.

A fare l’amara scoperta, questa mattina, è stato il personale scolastico che ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Le indagini del caso sono state avviate dai Carabinieri della locale Stazione in collaborazione con la Polizia Municipale.