“La Scuola a tasso zero”. La Banca Monte Pruno al fianco delle famiglie nell’acquisto di materiale scolastico
L’arrivo di settembre segna, per tante famiglie, non solo l’inizio di un nuovo anno scolastico, ma anche il peso di spese sempre più impegnative. Libri, quaderni, zaini, strumenti digitali: secondo le stime il costo complessivo può superare i 1.300 euro a studente, mettendo a dura prova i bilanci domestici.
La Banca Monte Pruno non vuole lasciare sole le famiglie in questo momento delicato e rinnova anche per il 2025 l’iniziativa “La Scuola a tasso zero”, un sostegno concreto pensato per garantire a tutti i ragazzi le stesse opportunità.
Il finanziamento, riservato a soci, figli di soci e clienti, offre:
- fino a 2.000 euro senza interessi né spese aggiuntive,
- possibilità di coprire il costo di libri, materiale scolastico, tasse universitarie, PC e tablet.
- erogazione trasparente e veloce, con giustificativi fiscali di spesa.
Il Direttore Generale Cono Federico, nel presentare l’iniziativa, ha dichiarato: “Ogni inizio scolastico è una sfida e al tempo stesso un’opportunità di crescita. Siamo consapevoli dei sacrifici che le famiglie affrontano e sentiamo il dovere, come banca del territorio, di essere al loro fianco. Con ‘La Scuola a tasso zero’ non offriamo solo un finanziamento, ma un gesto di vicinanza e fiducia: vogliamo che nessun giovane debba rinunciare a studiare per motivi economici. L’istruzione è il seme del futuro della nostra comunità. Accompagnare i nostri ragazzi nel loro percorso significa costruire insieme un domani più forte e solidale. La BCC Monte Pruno sarà sempre accanto a chi crede nel valore dello studio e nei sogni dei propri figli”.
Con questa iniziativa la Banca Monte Pruno conferma il proprio ruolo di cooperativa di credito attenta al sociale, custode dei valori di solidarietà e promotrice del futuro delle nuove generazioni.
Per conoscere i dettagli di “La Scuola a tasso zero” basta rivolgersi alle filiali della BCC Monte Pruno o visitare il sito ufficiale www.bccmontepruno.it.