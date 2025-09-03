L’arrivo di settembre segna, per tante famiglie, non solo l’inizio di un nuovo anno scolastico, ma anche il peso di spese sempre più impegnative. Libri, quaderni, zaini, strumenti digitali: secondo le stime il costo complessivo può superare i 1.300 euro a studente, mettendo a dura prova i bilanci domestici.

La Banca Monte Pruno non vuole lasciare sole le famiglie in questo momento delicato e rinnova anche per il 2025 l’iniziativa “La Scuola a tasso zero”, un sostegno concreto pensato per garantire a tutti i ragazzi le stesse opportunità.

Il finanziamento, riservato a soci, figli di soci e clienti, offre:

fino a 2.000 euro senza interessi né spese aggiuntive,

né spese aggiuntive, possibilità di coprire il costo di libri, materiale scolastico, tasse universitarie, PC e tablet.

erogazione trasparente e veloce, con giustificativi fiscali di spesa.

Il Direttore Generale Cono Federico, nel presentare l’iniziativa, ha dichiarato: “Ogni inizio scolastico è una sfida e al tempo stesso un’opportunità di crescita. Siamo consapevoli dei sacrifici che le famiglie affrontano e sentiamo il dovere, come banca del territorio, di essere al loro fianco. Con ‘La Scuola a tasso zero’ non offriamo solo un finanziamento, ma un gesto di vicinanza e fiducia: vogliamo che nessun giovane debba rinunciare a studiare per motivi economici. L’istruzione è il seme del futuro della nostra comunità. Accompagnare i nostri ragazzi nel loro percorso significa costruire insieme un domani più forte e solidale. La BCC Monte Pruno sarà sempre accanto a chi crede nel valore dello studio e nei sogni dei propri figli”.

Con questa iniziativa la Banca Monte Pruno conferma il proprio ruolo di cooperativa di credito attenta al sociale, custode dei valori di solidarietà e promotrice del futuro delle nuove generazioni.

Per conoscere i dettagli di “La Scuola a tasso zero” basta rivolgersi alle filiali della BCC Monte Pruno o visitare il sito ufficiale www.bccmontepruno.it.