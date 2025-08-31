Dopo i presunti episodi di furti ai danni dei pazienti dell’ospedale “Ruggi” di Salerno, è intervenuto il Direttore Generale Ciro Verdoliva che ha inviato una nota ai dipendenti dell’Azienda.

“Oggi il nostro ospedale è stato chiamato in causa su vicende che mi hanno colpito come una ferita profonda. Non parliamo di denaro o di cose materiali ma di oggetti che racchiudono legami, storie, amori: fedi, collane, piccoli ricordi che per i nostri pazienti e per le loro famiglie hanno un valore incalcolabile – spiega il Direttore Generale – Alle famiglie dei pazienti che hanno subito questi episodi, consapevole del dolore e dell’ingiustizia che ciò comporta, porgo le mie più sincere scuse nella consapevolezza di quanto sia inaccettabile che, in momenti già difficili, possano essere privati di oggetti così preziosi, custodi di affetti e ricordi a cui sono legati. Sapere che qualcuno, nell’ora più fragile della vita, possa essere privato anche di questi beni intimi e preziosi, mi riempie di indignazione e dolore. È un’ombra che pesa su tutti noi, anche se la grandissima maggioranza lavora con onore e dedizione”.

“Non credo e non voglio credere che tra noi possano annidarsi simili comportamenti. Ma la sola possibilità che qualcuno lo pensi, che un paziente o una famiglia possa associare il nostro nome a un gesto vile, ci deve scuotere nel profondo – si legge ancora – L’Azienda Ruggi non è solo una rete di presidi ospedalieri: è il luogo dove le persone affidano a noi la loro salute ma anche la loro dignità, i loro ricordi, la loro fiducia. Custodire tutto questo è parte integrante della nostra missione, non meno della cura clinica. Vi chiedo allora, con forza e con il cuore, di essere vigili. Di avere occhi attenti, di segnalare subito ciò che appare strano o fuori posto. In attesa delle misure che metteremo in campo per rafforzare la sicurezza, abbiamo già oggi un’arma potentissima: la coscienza e l’orgoglio di ciascuno di noi. Non possiamo permettere che l’immagine dell’Azienda Ruggi venga sporcata da chi non conosce il valore della dignità e del rispetto. Non tollererò in alcun modo che si possa infangare il lavoro e l’onore di una comunità fatta di migliaia di professionisti onesti. Non possiamo lasciare che il dolore delle famiglie si trasformi in sfiducia verso di noi”.

“Chi tradisce questo spirito non ferisce solo l’Azienda Ruggi ma l’intera comunità che rappresentiamo e serviamo ogni giorno. Ma sono certo che insieme, con l’onestà e l’impegno che vi riconosco ogni giorno, sapremo dimostrare che la nostra Azienda è e resterà una casa di cura e di umanità” conclude.