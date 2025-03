A distanza di pochi giorni dall‘ultimo furto a Sanza, ieri sera ignoti ne hanno messo a segno un altro.

I proprietari di casa si sono accorti di quanto accaduto dopo cena, quando hanno notato la camera da letto a soqquadro e la finestra aperta. Quest’ultima affaccia su un castagneto, probabile via di accesso e di fuga sicura per i malintenzionati.

Alle vittime sono stati sottratti monili in oro. Si presume che il furto sia stato consumato con i proprietari dentro casa, ma in un’altra stanza.

Il fatto si è registrato in via Val d’Agri, poco distante dall’abitazione in cui hanno agito nei giorni scorsi.

Nella stessa strada hanno tentato un altro colpo, ma il proprietario stava uscendo quando ha visto qualcuno fuggire immediatamente.

Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri della locale Stazione che vaglieranno le immagini di videosorveglianza del paese.