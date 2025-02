Tre uomini ieri sera hanno messo a segno un colpo a Sanza.

In via Val d’Agri, intorno alle 22.30, ignoti si sono introdotti in un appartamento al secondo piano di un’abitazione riuscendo a prelevare soldi e monili in oro.

I proprietari non erano presenti al momento, ma pare che l’inquilino del piano di sotto avrebbe sentito dei rumori ed è andato a verificare. Si è trovato così di fronte ad un uomo che è subito fuggito a gambe levate.

Lanciato l’allarme è iniziata la ricerca dei malviventi. I tre si sarebbero mossi a piedi tra le vie del paese e avrebbero poi deviato la loro fuga nel vallone di via San Vito.

Carabinieri, Protezione Civile e volontari cittadini si sono messi alla ricerca degli ignoti, ma senza acciuffarli.

Nel Vallo di Diano sale l’angoscia tra gli abitanti.