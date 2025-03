Paura lungo la SS95 “Tito – Brienza”, al km 0+700, nei pressi di un distributore di carburanti dove si è verificato un incidente tra due auto.

Per cause da accertare una Lancia e una Ford si sono violentemente scontrate e quest’ultima a causa dell’impatto è finita fuori strada.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e alla bonifica dell’area per evitare ulteriori pericoli. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 per prestare soccorso agli occupanti delle vetture.

A seguito dell’incidente la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Successivamente, la circolazione è stata regolata con un senso unico alternato dai Carabinieri che sono giunti sul luogo dell’accaduto per ricostruirne anche l’esatta dinamica.