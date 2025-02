Ladri in azione nel Vallo di Diano. I soliti ignoti hanno agito a Montesano e Padula prendendo di mira alcune abitazioni.

A Montesano la banda si è mossa in località Tempa Lo Cerro, portando via dell’oro. Valore del bottino ancora sconosciuto.

I ladri hanno poi agito in Via Dante, nella centrale Montesano Scalo, e in un’abitazione di Padula Scalo. Qui sono stati portati via denaro e preziosi.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per dare un volto ai responsabili.

Solo qualche giorno fa sono state prese di mira alcune abitazioni a Teggiano.