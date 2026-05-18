Il 14 maggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di una donna per l’inosservanza del divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno cui era già sottoposta per furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi a dicembre scorso.

Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, dopo l’esecuzione della misura cautelare personale l’indagata avrebbe reiterato la sua condotta, in quanto ad aprile a Battipaglia in un’attività commerciale si sarebbe impossessata del portafoglio della titolare, contenente documenti e diverse centinaia di euro.

Alcuni giorni dopo avrebbe sottratto da un furgone parcheggiato il borsello di un operaio mentre quest’ultimo si trovava fuori dal veicolo, per poi utilizzare la carta di credito contenuta al suo interno per effettuare acquisti in diversi negozi e prelievi presso sportelli bancomat.

Il provvedimento cautelare è suscettivo di impugnazione e le accuse saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

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