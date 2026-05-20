Da Metacentro al via la nuova Scuola Nuoto per bambini e ragazzi
Metacentro presenta la nuova Scuola Nuoto per bambini e ragazzi, pensata per accompagnare ogni allievo in un percorso ordinato, motivante e sicuro, dai primi approcci con l’acqua fino al perfezionamento dei principali stili natatori. Il percorso è riservato ai bambini dai 4 anni fino all’adolescenza e non riguarda i corsi per adulti.
La Scuola Nuoto Metacentro sarà organizzata in 6 livelli di apprendimento, ciascuno collegato a un brevetto e a un braccialetto colorato che il bambino riceverà al raggiungimento del livello:
- Stellina – braccialetto rosso
- Granchietto – braccialetto arancione
- Cavalluccio – braccialetto giallo
- Tartaruga – braccialetto azzurro
- Rana – braccialetto verde
- Delfino – braccialetto grigio
Ogni livello prevede obiettivi tecnici precisi e test di valutazione per verificare l’effettiva preparazione dell’allievo prima del passaggio al livello successivo. Nei primi livelli, svolti prevalentemente in vasca piccola, i bambini lavoreranno sull’ambientamento, sulla respirazione, sul galleggiamento, sui primi spostamenti in acqua e sulla sicurezza. Nei livelli successivi, in vasca grande, il percorso proseguirà con lo sviluppo dello stile libero, del dorso, della rana, del delfino, delle partenze, delle virate e della resistenza.
L’obiettivo non è solo fare un corso di nuoto, ma costruire un vero percorso educativo e sportivo, nel quale ogni bambino possa:
- imparare a muoversi in acqua con sicurezza
- superare gradualmente le proprie paure
- migliorare coordinazione, respirazione e tecnica
- vivere il nuoto come esperienza positiva, formativa e divertente
- ricevere un riconoscimento concreto per ogni traguardo raggiunto.
Per inserire correttamente ogni bambino nel livello più adatto sarà organizzata una giornata di test di valutazione iniziale che si terrà martedì 9 giugno alle ore 17:00 al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo.
Il termine ultimo per iscriversi ai test è sabato 6 giugno. La partecipazione al test è importante perché consente agli istruttori di valutare con attenzione il livello reale di ogni bambino e di inserirlo nel gruppo più adeguato alle sue capacità.
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –