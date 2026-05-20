Metacentro presenta la nuova Scuola Nuoto per bambini e ragazzi, pensata per accompagnare ogni allievo in un percorso ordinato, motivante e sicuro, dai primi approcci con l’acqua fino al perfezionamento dei principali stili natatori. Il percorso è riservato ai bambini dai 4 anni fino all’adolescenza e non riguarda i corsi per adulti.

La Scuola Nuoto Metacentro sarà organizzata in 6 livelli di apprendimento, ciascuno collegato a un brevetto e a un braccialetto colorato che il bambino riceverà al raggiungimento del livello:

Stellina – braccialetto rosso

– braccialetto rosso Granchietto – braccialetto arancione

– braccialetto arancione Cavalluccio – braccialetto giallo

– braccialetto giallo Tartaruga – braccialetto azzurro

– braccialetto azzurro Rana – braccialetto verde

– braccialetto verde Delfino – braccialetto grigio

Ogni livello prevede obiettivi tecnici precisi e test di valutazione per verificare l’effettiva preparazione dell’allievo prima del passaggio al livello successivo. Nei primi livelli, svolti prevalentemente in vasca piccola, i bambini lavoreranno sull’ambientamento, sulla respirazione, sul galleggiamento, sui primi spostamenti in acqua e sulla sicurezza. Nei livelli successivi, in vasca grande, il percorso proseguirà con lo sviluppo dello stile libero, del dorso, della rana, del delfino, delle partenze, delle virate e della resistenza.

L’obiettivo non è solo fare un corso di nuoto, ma costruire un vero percorso educativo e sportivo, nel quale ogni bambino possa:

imparare a muoversi in acqua con sicurezza

superare gradualmente le proprie paure

migliorare coordinazione, respirazione e tecnica

vivere il nuoto come esperienza positiva, formativa e divertente

ricevere un riconoscimento concreto per ogni traguardo raggiunto.

Per inserire correttamente ogni bambino nel livello più adatto sarà organizzata una giornata di test di valutazione iniziale che si terrà martedì 9 giugno alle ore 17:00 al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo.

Il termine ultimo per iscriversi ai test è sabato 6 giugno. La partecipazione al test è importante perché consente agli istruttori di valutare con attenzione il livello reale di ogni bambino e di inserirlo nel gruppo più adeguato alle sue capacità.

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