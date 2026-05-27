Questa mattina I ragazzi della I e III A IP MAT del “Cicerone” di Sala Consilina si sono esibiti presso il Teatro dei Piccoli di Napoli nell’ambito del progetto “Campania Young Festival” presentando una canzone dal titolo “Sette di mattina”, interamente scritta da loro.

Il brano racconta la quotidianità degli studenti: il risveglio per andare a scuola, le interrogazioni, le paure, le materie più difficili da affrontare e i piccoli tentativi di rimandare i compiti e le verifiche. Un racconto semplice e autentico della vita di tutti i giorni dei giovani e delle sfide che affrontano nel percorso scolastico.

I ragazzi hanno inoltre presentato una reinterpretazione del brano “Nu juorno buono” di Rocco Hunt.

La loro esibizione è stata molto apprezzata per la semplicità, la genuinità e la capacità di raccontare il mondo dei giovani con spontaneità ed emozione. Tantissimi i complimenti ricevuti dalle altre scuole e dai docenti presenti.

La professoressa Margherita Fortunato, referente del progetto, insieme alla dirigente scolastica Antonella Vairo, si è detta orgogliosissima dei ragazzi e del percorso svolto. Un’esperienza che ha dimostrato ancora una volta come, dietro ogni studente, possano nascondersi talenti speciali capaci di emozionare e lasciare il segno.