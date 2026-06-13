Con i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, prende il via oggi l’Estate Sanrufese.

Un ricco cartellone allieterà queste calde serate estive fino ad agosto con appuntamenti pensati per grandi e piccini.

Con spettacoli teatrali, cineforum, incontro, musica, enogastronomia che si snoderanno per tutto il paese per creare aggregazione.

Gli eventi sono organizzati dall’Amministrazione comunale di San Rufo, guidata dal sindaco Michele Marmo, dalla Pro Loco e dal Forum dei Giovani in collaborazione con le varie associazioni e gruppi di volontariato.