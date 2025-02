Ladri nella serata di ieri nel territorio di Albanella. A finire nel mirino dei malviventi sono state almeno due abitazioni.

Gli ignoti sono riusciti ad introdursi all’interno delle case situate in località Tempa delle Guardie. Una volta dentro sono riusciti a fare razzia di oggetti di valore come gioielli in oro e poche centinaia di euro.

In un caso, inoltre, i proprietari erano presenti al momento del furto ma si sono accorti troppo tardi dell’accaduto riuscendo a mettere in fuga gli ignoti solo quando già avevano preso il loro bottino.

Alla luce di quanto successo, i proprietari di entrambe le abitazioni non hanno potuto far altro che allertare i Carabinieri. Sul posto sono giunti i militari della Stazione di Roccadaspide che hanno così effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini del caso nel tentativo di risalire agli autori dei furti.

Sempre ieri un tentativo di furto in abitazione è stato registrato anche a Fonte di Roccadaspide, dove tuttavia i ladri non sono riusciti a portare a termine il loro intento grazie all’arrivo dei Carabinieri.

Sale intanto la preoccupazione tra i cittadini del posto che chiedono maggiore sicurezza, al contempo i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Giuseppe Colella, lavorano intensamente per arginare il fenomeno anche attraverso intensi servizi di pattugliamento.