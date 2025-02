Prosegue l’impegno del consigliere regionale Tommaso Pellegrino per i malati oncologici. In questa direzione Pellegrino ha presentato una proposta di legge sulla psiconcologia nella rete oncologica della Regione Campania.

“Un passo importante per il riconoscimento della psiconcologia come parte integrante del percorso di cura per i pazienti oncologici – ha spiegato il consigliere – L’obiettivo è quello di garantire ai pazienti oncologici e alle loro famiglie un supporto psicologico adeguato lungo tutto il percorso di malattia. La psiconcologia è un pilastro fondamentale dell’assistenza oncologica perché affrontare un tumore non significa solo combattere la malattia dal punto di vista medico, ma anche sostenere l’equilibrio emotivo e psicologico di chi ne è colpito”.

La proposta di legge sulla psiconcologia, della quale Pellegrino è il primo firmatario, è stata sottoscritta dai colleghi del gruppo Italia Viva, Enzo Alaia, Vincenzo Santangelo, Francesco Iovino e dalla consigliera Valeria Ciarambino.

“La proposta entra ufficialmente nel suo iter legislativo e, in questa fase iniziale, lavoreremo per unificare il nostro testo con quello dei colleghi consiglieri Massimiliano Manfredi e Bruna Fiola, promotori di un’ulteriore iniziativa legislativa sul tema” ha rimarcato in conclusione Pellegrino.