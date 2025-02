Confesercenti Vallo di Diano, insieme a Confesercenti Salerno, sarà presente alla BIT di Milano in programma dal 9 all’11 febbraio con l’obiettivo di presentare gli itinerari culturali e religiosi della città di Salerno e della sua provincia.

Un appuntamento importante nel corso del quale Confesercenti Salerno presenterà la propria proposta ispirata all’apertura dell’anno giubilare, per valorizzare gli itinerari culturali e religiosi, mettendo in evidenza Salerno e la sua provincia come destinazione Unesco.

“Il turismo religioso offre un’esperienza profonda e arricchente per i visitatori – afferma la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino –. Esplorare itinerari di fede permette di scoprire luoghi intrisi di storia e spiritualità. La promozione di destinazioni religiose contribuisce alla valorizzazione del patrimonio culturale. Un’offerta turistica diversificata, come quella che include i percorsi religiosi, attrae un pubblico più ampio. La collaborazione tra enti e associazioni è fondamentale per lo sviluppo del settore turistico. Un ringraziamento va al presidente di Confesercenti Salerno Raffaele Esposito che sta lavorando costantemente alla promozione turistica del nostro territorio, con un’idea di inclusione, coinvolgendo tutte le aree della provincia di Salerno”.

Tra i percorsi anche il Museo Logos di Vibonati. “Grazie al Presidente della Confesercenti Provinciale Salerno Raffaele Esposito, alla coordinatrice provinciale di Assoviaggi Gisella Forte, al Comune di Vibonati. Un grazie speciale al Presidente Confesercenti Territoriale Sapri-Golfo di Policastro e Vicepresidente Provinciale Gina Molinaro” fanno sapere dal Museo.