E’ stato acciuffato il ladro che ha messo a segno diversi colpi nei locali di Salerno.

Si tratta di un 38enne di Cardito, paese del napoletano, senza fissa dimora da circa un anno, quando fu scarcerato. In un arco temporale che va dal 3 giugno al 1° luglio ha rubato in 5 locali del capoluogo campano portando via gli incassi. Solo in un caso ha prelevato anche il contenuto dei pacchi destinati alla spedizione.

Secondo le indagini della Squadra Mobile, l’uomo avrebbe agito in alcune circostanze con l’aiuto di una ragazza di Salerno che sarà denunciata.

L’uomo, pregiudicato, si trova in stato di fermo e in attesa di convalida dell’arresto sarà trasferito nel carcere di Fuorni.

Leggi anche:

01/07/2025 – Ladro in una pizzeria a Salerno. Rubato il registratore di cassa con i guadagni della giornata

28/06/2025 – Ondata di furti a Salerno. Ladro a volto scoperto prende di mira una galleria commerciale