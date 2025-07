Resta nel mirino dei ladri il cuore della città di Salerno.

Un ennesimo colpo ai danni di un’attività commerciale si è verificato la scorsa notte. In particolare, un ladro ha preso di mira una pizzeria situata in piazza XXIV Maggio.

Qui l’ignoto si è introdotto riuscendo a forzare la porta di ingresso e, incurante del sistema di allarme e di videosorveglianza, si è diretto alla cassa riuscendo a portarla via. All’interno era contenuto l’intero guadagno della giornata.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno dato il via alle indagini nel tentativo di riuscire a risalire al responsabile.

Nella stessa notte su Corso Garibaldi ignoti hanno tentato un furto in una banca, ma senza riuscirci. Le porte della casse automatiche sono state divelte, tuttavia i ladri non sono riusciti ad entrare all’interno dell’Istituto né hanno portato via i soldi.