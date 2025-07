Paura ieri pomeriggio lungo la Statale Cilentana a Celle di Bulgheria dove un’automobile ha preso fuoco mentre si trovava in marcia.

Per cause da accertare il veicolo ha iniziato a sprigionare fumo e il conducente ha avuto il tempo di accostare e scendere per mettersi in salvo.

Poi le fiamme hanno avvolto l’abitacolo distruggendolo.

Il rogo ha preso di mira anche la vegetazione circostante, mandando in fumo alcune piante poste ai margini della Statale 18.

Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che hanno spento l’incendio dell’auto e contemporaneamente anche quello lungo il costone.