Furti in abitazione a Sant’Arsenio. Caccia ai responsabili
Ladri a Sant’Arsenio nella serata di ieri quando hanno fatto irruzione all’interno di due abitazioni nelle vicinanze di via San Vito.
Gli ignoti sarebbero entrati con i proprietari in casa mettendosi alla ricerca di beni preziosi.
Rubati alcuni oggetti di valore sono poi fuggiti senza lasciare traccia. Il bottino è da quantificare.
Le vittime dei furti, una volta appurato quanto accaduto in casa, non hanno potuto fare altro che allertare i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.
Toccherà ai militari dell’Arma fare luce sui furti indagando per mettersi sulle tracce dei responsabili. Questi ultimi episodi mettono in apprensione la comunità santarsenese.