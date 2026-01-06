Teggiano: l’11 gennaio Open Day all’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto”
Open Day all’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano in programma per domenica 11 gennaio dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.
La scuola apre le sue porte a studenti e famiglie in vista della scelta dell’Istituto Superiore al quale iscriversi per il prossimo anno scolastico. Per tutta la giornata si potrà assistere ad attività laboratoriali con studenti e docenti del “Leto”.
Alle 10.30 e alle 15.30 la Dirigente Maria D’Alessio, nell’Aula Magna “Antonio Innamorato” della sede centrale, presenterà l’offerta formativa e il progetto L.E.T.O.
Sono 7 gli Indirizzi offerti dal “Pomponio Leto”: Liceo Economico Sociale, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Artistico, Liceo delle Scienze Applicate, Liceo Linguistico e Liceo del Made in Italy.