Fuga di gas da una bombola provoca un incendio in abitazione a Vallo Scalo
Attimi di paura questo pomeriggio a Vallo Scalo dove si è sviluppato un incendio in un’abitazione in via Coste.
Le fiamme sono scaturite da una fuga di Gpl probabilmente avvenuta nel corso della sostituzione di una bombola e hanno coinvolto anche una stufa a pellet. La cucina è rimasta avvolta completamente dal rogo.
Sul posto repentino l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania che hanno evitato il peggio.
Presenti anche i sanitari del 118. Un’anziana è rimasta ferita ed è stata trasportata al “San Luca”.