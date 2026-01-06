Attimi di paura questo pomeriggio a Vallo Scalo dove si è sviluppato un incendio in un’abitazione in via Coste.

Le fiamme sono scaturite da una fuga di Gpl probabilmente avvenuta nel corso della sostituzione di una bombola e hanno coinvolto anche una stufa a pellet. La cucina è rimasta avvolta completamente dal rogo.

Sul posto repentino l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania che hanno evitato il peggio.

Presenti anche i sanitari del 118. Un’anziana è rimasta ferita ed è stata trasportata al “San Luca”.