Tentano di truffare una donna con la tecnica del finto incidente, ma la vittima non ci casca e chiama i Carabinieri.

E’ quanto accaduto a Caggiano nel pomeriggio, quando una donna del posto ha ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere che le ha raccontato che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e per evitare di incorrere in problemi giudiziari avrebbe dovuto consegnare una somma di denaro di 2000 euro a un avvocato che si sarebbe presentato sulla soglia di casa di lì a poco.

Proprio mentre era in corso la telefonata, però, il figlio della donna, giovane poliziotto, è rientrato a casa e ha capito che la madre era vittima di una truffa.

Insieme hanno deciso di assecondare il truffatore, spiegandogli dove recarsi per riscuotere il denaro. Nel frattempo hanno allertato i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno atteso sul posto il malfattore.

Il responsabile, proveniente dalla provincia di Napoli, è stato colto in flagrante e denunciato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile con la complicità del poliziotto. Un altro complice del truffatore, invece, è riuscito a scappare.