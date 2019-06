Emergenza ordigno bellico a Battipaglia. Fissate per l’8 settembre le operazioni di bonifica

Avverranno domenica 8 settembre le operazioni di evacuazione, disinnesco e bonifica dell’ordigno bellico ritrovato lo scorso marzo in un terreno nel comune di Battipaglia.

La cittadinanza residente nel raggio di 1,6 km dovrà obbligatoriamente abbandonare la propria attività o abitazione per l’intera giornata, fino a fine operazioni. I cittadini sono invitati, quindi, a raggiungere parenti o amici al di fuori della zona interdetta, chi può, anche dalla sera prima.

Chi non ha questa possibilità, invece, dovrà chiamare il numero 335/1537223 per essere inserito in uno dei Centri di Accoglienza allestiti per quel giorno.



Nelle prossime settimane verrà reso pubblico il numero ASL per le problematiche di tipo sanitario e seguiranno aggiornamenti e tutte le direttive per la giornata interessata.

– Paola Federico –

