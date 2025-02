Lo Sporting Sala Consilina ritrova la vittoria e lo fa nella prima di ritorno con il Vinumitaly Petrarca.

Una vittoria attesa da tempo e che arriva dopo tre sconfitte di seguito. Un successo atteso per dare un calcio al momento no del club caro ai cugini Antonio e Giuseppe Detta.

Avversario al Pala San Rufo il Vinumitaly Petrarca. La gara parte a ritmi intensi con i draghi del tecnico Cipolla, che provano subito a sbloccare, ma nonostante una costante pressione a passare in vantaggio è il team patavino del tecnico Giampaolo che dopo 13 minuti si porta avanti con una rete d’astuzia di Gargantini. Una marcatura che viene accusata dai gialloverdi di casa e dopo meno di due minuti finiscono per subire anche il raddoppio da parte del Petrarca, a segno questa volta con il capitano Mello.

Lo Sporting Sala Consilina non si abbatte e a soli 14 secondi dal suono della sirena trova con Vidal la rete dell’1-2 e con questo punteggio si va all’intervallo.

Nella ripresa il team di Cipolla spinge per trovare la rete del pareggio, ma deve attendere proprio metà frazione per riuscire nell’intento. Al 10’ l’arbitro assegna un rigore per un tocco di mano di Molaro sulla linea di porta: per il patavino c’è anche l’espulsione. Dal dischetto non sbaglia Arillo che firma il 2-2.

La gara resta incerta e il Petrarca trova la forza di portarsi nuovamente avanti con Rafinha che sigla il 2-3. A questo punto Cipolla, trainer dei draghi salesi, gioca la carta del portiere di movimento e la scelta si rivela vincente. Infatti, prima Edelstein firma il 3-3 e poi Arillo, a meno di tre minuti dal termine, realizza la rete del 4-3 per il definitivo sorpasso dei gialloverdi che con sofferenza portano a casa una vittoria importante per la classifica.

Grazie ai tre punti lo Sporting Sala Consilina sale a 21 punti, gli stessi della Sandro Abate Avellino, prossima avversaria nel turno infrasettimanale in programma martedì 11 febbraio sul campo della formazione irpina, per poi attendere venerdì 14 febbraio, al Pala San Rufo, la corazzata torinese de L84.