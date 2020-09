Furiosa lite tra extracomunitari nel centro cittadino di Battipaglia. Denunciato un marocchino

Lite furiosa tra extracomunitari nel centro cittadino di Battipaglia. E’ accaduto nella serata di lunedì quando, come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, due cittadini di nazionalità marocchina hanno iniziato a litigare in via Italia spaventando i passanti.

Uno di loro minacciava l’altro con una bottiglia di vetro rotta. Per questo motivo sono stati allertati i Carabinieri della locale Compagnia che, giunti sul posto, hanno dovuto inseguire i due litiganti che nel frattempo si sono dati alla fuga.

Una volta bloccati, però, entrambi sono stati identificati dai militari dell’Arma e uno di loro, un 35enne, è stato denunciato.

– Chiara Di Miele –