Carabinieri Eboli. Il Capitano Tanzilli si insedia al comando della Compagnia e incontra la stampa

Emanuele Tanzilli, 30 anni, è il nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Eboli. Originario di Roma, il nuovo Comandante sostituisce il Capitano Luca Geminale, trasferito a Verbania per assumere il comando della Compagnia dei Carabinieri.

Il Capitano Tanzilli, che per la prima volta entra in contatto con la realtà del meridione d’Italia, proviene dalla Compagnia dei Carabinieri di Zogno, in provincia di Bergamo, dove ha svolto il ruolo di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Il suo primo incontro, appena assunto il comando della Compagnia di Eboli, lo ha voluto riservare alla stampa, a 24 ore dal suo insediamento. Nell’occasione, il Capitano Tanzilli ha augurato a tutti i giornalisti che si sono recati questa mattina in Compagnia buon lavoro ed una positiva e reciproca collaborazione.

– redazione –