Elezioni Regionali Campania 23 e 24 novembre. L’affluenza nel salernitano
Domenica 23 e lunedì 24 novembre i cittadini campani sono chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del Presidente della Regione.
Sono candidati alla Presidenza Roberto Fico per la coalizione di centrosinistra, Edmondo Cirielli con il centrodestra e gli indipendenti Nicola Campanile con “Per – per le persone e la comunità”, Giuliano Granato per “Campania popolare”, Carlo Arnese per “Forza del popolo” e Stefano Bandecchi con la lista “Dimensione Bandecchi”.
I dati dell’affluenza:
|PAESE
|23 novembre
ore 12.00
|23 novembre
ore 19.00
|
23 novembre
ore 23.00
|
24 novembre
ore 15.00
|%
|%
|%
|%
|AGROPOLI
|8,95
|ALBANELLA
|8,92
|ASCEA
|7,62
|ALTAVILLA SILENTINA
|7,49
|AQUARA
|6,02
|ATENA LUCANA
|4,42
|AULETTA
|5,54
|BATTIPAGLIA
|9,00
|BELLIZZI
|12,96
|BELLOSGUARDO
|5,20
|BUCCINO
|6,13
|BUONABITACOLO
|6,52
|CAGGIANO
|5,08
|CAMEROTA
|5,76
|CAMPAGNA
|7,14
|CAMPORA
|5,87
|CANNALONGA
|6,22
|CAPACCIO PAESTUM
|8,14
|CASAL VELINO
|9,83
|CASALBUONO
|4,32
|CASALETTO SPARTANO
|5,03
|CASELLE IN PITTARI
|4,35
|CASTEL SAN LORENZO
|5,13
|CASTELCIVITA
|8,63
|CASTELLABATE
|4,45
|CASTELNUOVO CILENTO
|6,05
|CELLE DI BULGHERIA
|4,97
|CENTOLA
|5,60
|CERASO
|4,99
|CICERALE
|7,14
|COLLIANO
|5,62
|CONTRONE
|6,11
|CONTURSI TERME
|10,60
|CORLETO MONFORTE
|3,75
|CUCCARO VETERE
|7,25
|EBOLI
|9,70
|FELITTO
|7,45
|GIOI
|3,65
|GIUNGANO
|8,06
|ISPANI
|6,03
|LAUREANA CILENTO
|7,50
|LAURINO
|5,12
|LAURITO
|5,46
|MOIO DELLA CIVITELLA
|4,92
|MONTANO ANTILIA
|6,55
|MONTE SAN GIACOMO
|6,95
|MONTECORICE
|6,08
|MONTECORVINO PUGLIANO
|9,07
|MONTECORVINO ROVELLA
|6,88
|MONTEFORTE CILENTO
|4,16
|MONTESANO SULLA MARCELLANA
|4,47
|MORIGERATI
|2,64
|NOVI VELIA
|8,79
|OGLIASTRO CILENTO
|8,62
|OLIVETO CITRA
|8,59
|OMIGNANO
|9,33
|OTTATI
|7,56
|PADULA
|3,97
|PALOMONTE
|8,08
|PERDIFUMO
|5,60
|PERTOSA
|6,15
|PETINA
|6,15
|PIAGGINE
|2,95
|PISCIOTTA
|4,55
|POLLA
|7,65
|POLLICA
|9,15
|PONTECAGNANO FAIANO
|9,79
|POSTIGLIONE
|8,83
|RICIGLIANO
|7,83
|ROCCADASPIDE
|8,15
|ROCCAGLORIOSA
|5,16
|ROFRANO
|5,14
|ROMAGNANO AL MONTE
|8,53
|ROSCIGNO
|7,37
|SACCO
|2,57
|SALA CONSILINA
|6,42
|SALENTO
|6,53
|SALERNO
|9,10
|SALVITELLE
|9,54
|SAN GIOVANNI A PIRO
|6,79
|SAN GREGORIO MAGNO
|3,64
|SAN PIETRO AL TANAGRO
|6,27
|SAN RUFO
|3,96
|SANT’ANGELO A FASANELLA
|4,63
|SANT’ARSENIO
|7,75
|SANTA MARINA
|5,55
|SANZA
|4,72
|SAPRI
|7,69
|SASSANO
|8,42
|SERRE
|9,94
|SESSA CILENTO
|6,24
|SICIGNANO DEGLI ALBURNI
|8,62
|STELLA CILENTO
|10,34
|STIO
|4,86
|TEGGIANO
|6,81
|TORCHIARA
|7,79
|TORRACA
|5,90
|TORRE ORSAIA
|5,56
|TORTORELLA
|4,33
|TRENTINARA
|4,15
|VALLE DELL’ANGELO
|7,18
|VALLO DELLA LUCANIA
|7,98
|VIBONATI
|6,64