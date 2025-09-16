Bonus psicologo 2025, al via le domande. Come richiederlo e usufruirne
Con la circolare INPS dell’11 settembre l’Istituto fornisce le istruzioni operative per accedere al Bonus psicologo 2025.
La misura, resa strutturale con la legge di bilancio 2023, fornisce un sostegno concreto alle persone in condizione di depressione, ansia e stress tramite l’erogazione di un contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia.
- Requisiti di accesso
Per accedere al beneficio, al momento della domanda, è necessario essere residenti in Italia e disporre di un ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 50.000 euro.
Il Bonus psicologo prevede un contributo fino a 50 euro per seduta differenziato in base all’ISEE:
- massimo 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro
- massimo 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro
- massimo 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro
La domanda per accedere al beneficio può essere presentata fino al 14 novembre esclusivamente per via telematica, tramite il servizio dedicato. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso di un ISEE valido e di valore non superiore a 50.000 euro.
Dalla pubblicazione delle graduatorie i beneficiari avranno 270 giorni di tempo per usufruire del contributo tramite il codice univoco assegnato. Decorso tale termine, il codice verrà automaticamente annullato.
A partire da quest’anno i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio. È previsto, in tal caso, un unico scorrimento delle graduatorie.
- Modalità di erogazione
Il contributo verrà erogato direttamente a favore dei professionisti che abbiano effettuato le sedute, secondo le modalità da essi indicate. Non sono previsti rimborsi diretti ai beneficiari.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it).