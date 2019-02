Si terrà domani alle ore 11.00, presso l’incrocio con il Distaccamento di Polizia Stradale di Sapri, la cerimonia di intitolazione della strada all’Agente Scelto Massimo Impieri, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria.

La Medaglia è stata conferita all’Agente Scelto Impieri nel 2014 dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, perchè il poliziotto, in servizio di vigilanza stradale, intervenne sul luogo di un incidente stradale avvenuto di notte e, dopo aver messo in sicurezza diverse persone che erano in strada, mentre segnalava con una torcia la situazione di pericolo alle auto che stavano per sopraggiungere fu investito da un’auto che arrivava ad elevata velocità.

Con l’invito alla cittadinanza a partecipare alla cerimonia di intitolazione che si terrà domani mattina, il sindaco di Sapri Antonio Gentile sottolinea che Impieri “rappresenta per tutti noi un esempio di legalità, di rispetto delle regole e delle istituzioni che abbiamo il dovere di riconoscere e di trasmettere alle future generazioni“.

– Chiara Di Miele –