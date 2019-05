Frasi razziste contro un giovane ivoriano in un ospedale del Salernitano. La Procura archivia l’indagine

La Procura di Nocera Inferiore ha archiviato l’indagine sul presunto episodio di razzismo ai danni di un ragazzo della Costa D’Avorio che sarebbe avvenuto lo scorso febbraio all’ospedale “Curteri” di Mercato San Severino.

Souleymane Rachidi, che vive a Lancusi, ha raccontato, documentando con un video, presunti episodi di razzismo avvenuti all’interno dell’ospedale. Il giovane era stato trasportato dai sanitari del 118 al “Curteri” per un fortissimo dolore al petto. Nel video diffuso sui social si vedeva il 20enne disteso sulla barella e si sentiva una voce femminile parlare.

Come si legge sul quotidiano “Il Mattino”, le cure al ragazzo non furono negate, nonostante l’ipotesi iniziale di reato aggravata tra l’altro dall’odio razziale. Il ragazzo straniero decise volontariamente di andare via, mentre i medici più volte hanno insistito affinché il giovane restasse.

– Annamaria Lotierzo –

