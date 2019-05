Commerciante originario di Sanza picchiato a sangue e rapinato in Toscana da tre stranieri

Una brutta esperienza è quanto accaduto a Barberino del Mugello, in Toscana, ai danni di Massimo Castella, commerciante originario di Sanza.

L’uomo è stato aggredito nella sua ferramenta-Sali e Tabacchi in Piazza Cavour da tre persone di origine straniera.

I tre malintenzionati hanno aggredito alle spalle Castella mentre li stava servendo nel negozio e hanno proseguito con un violento colpo alla nuca. Diversi poi i pugni e i calci alla testa e alla schiena. Infine hanno tentato in due di strangolarlo.

Prima di andare via, i tre hanno portato via denaro e dei Gratta e Vinci.

L’uomo è stato trasportato in ospedale di Borgo San Lorenzo dove sono state riscontrare gravi fratture sul corpo.

“Il mio è soltanto uno tra decine di episodi simili e anche più gravi che si verificano in Italia quotidianamente – le parole di Castella – proprio per questo voglio testimoniare perché ciò che oggi è successo a me, domani potrebbe toccare ad altri. Chiedere più sicurezza, più tutela, più rispetto delle leggi, più tranquillità per i nostri figli e nipoti, è forse chiedere troppo? L’alternativa, è scappare dall’Italia. Preferisco credere ancora nella giustizia“.

– Claudia Monaco –