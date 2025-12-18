È stato un anno intenso per i poliziotti della Questura di Potenza.

Questa mattina, infatti, nella Sala “Giambattista Rosa” il Questore Raffaele Gargiulo ha fatto il resoconto delle attività svolte durante il 2025, alla presenza del Dirigente della Squadra Mobile Vincenzo Verrone, del Vicario Antonio Stavale e del Commissario Federica Petrillo.

“Sentiamo la necessità di comunicare ai cittadini quello che facciamo – ha affermato il dottore Gargiulo -. Noi lavoriamo per la loro sicurezza e ci confrontiamo tutti i giorni. Riteniamo di aver fatto un buon lavoro, sia in termini di prevenzione e di contrasto alle attività illecite che alla tutela dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni e polizia amministrativa. Abbiamo superato l’emergenza dei passaporti e ci siamo concentrati anche sul tema dell’immigrazione clandestina. Poniamo le basi per lavorare con altrettanto impegno, e anche meglio, nel corso dell’anno che verrà”.

Nel corso delle festività è stata annunciata l’intensificazione delle attività, con un maggior numero di personale e pattuglie nei maggiori luoghi di aggregazione, con l’attenzione posta anche alla prevenzione dell’uso di artifici pirotecnici.

“La situazione è migliorata e confidiamo nei rinforzi che arriveranno a gennaio” ha sottolineato il Questore. Tra gli eventi significativi ha poi ricordato la rapina al portavalori avvenuta in città lo scorso giugno. Dall’inizio dell’anno fino al 30 novembre sono state controllate 1.373 manifestazioni. Sono stati effettuati 58 arresti, 341 denunce, 20 denunce a minori, identificate 146 persone e controllati 20.092 veicoli. 621 le contravvenzioni al Codice della Strada.

In tema di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati 483,6 grammi di cocaina, 4,37 di eroina, 5 chili di hashish e marijuana e 20,44 grammi di droghe sintetiche. Sequestrati poi 3 fucili, 7 pistole, 18 munizioni, 4 armi da punta e taglio e confiscati beni per un valore di circa 600mila euro.

In tema di segnalazioni, 12 sono state quelle ricevute per bullismo, 55 per stupefacenti e 82 varie, anche tramite l’app YouPol.

Numerose anche le misure di prevenzione con 35 avvisi orali, 4 proposte di sorveglianza speciale di p.s., 9 per Codice Rosso, 21 rimpatri, 15 Daspo e 15 Dacur. 17 gli ammonimenti per Codice Rosso, 64 i controlli per sorvegliati speciali e 504 per chi è sottoposto ai domiciliari.

Nell’anno sono state significative anche le attività della Polizia Scientifica, della Ferroviaria, della Stradale e della Postale.

La Scientifica ha effettuato 84 sopralluoghi e 504 fotosegnalamenti. 98 i servizi di ordine pubblico, 16 le analisi di sostanze stupefacenti. La Stradale ha percorso oltre 700mila chilometri elevando 8.146 contravvenzioni. 3 gli arresti effettuati, 26 i denunciati e 271 gli incidenti rilevati. La Ferroviaria ha identificato 7.206 persone e ne ha denunciate 3. Infine la Postale ha effettuato 235 denunce durante gli incontri e 43 durante i servizi di controllo in rete.

In termini di sicurezza sono stati rilasciati 7.837 passaporti, controllati diversi esercizi commerciali, 21 le denunce effettuate e 11 gli illeciti amministrativi contestati. 60 le espulsioni, 31 i trattenimenti al Cpr e 5 gli accompagnamenti. Il Reparto Prevenzione Crimine Basilicata ha effettuato 37 controlli, con 1 arresto, 2 denunce e oltre 9.000 identificati.

Dopo aver illustrato i dati, il Questore ha mostrato la Sala Operativa, recentemente ammodernata, dove è stato possibile seguire il lavoro che quotidianamente viene svolto dagli agenti in forze alla Questura potentina. Un operatore durante la presentazione ha accolto la telefonata di un cittadino ponendosi in suo aiuto, proprio come esplicato dal motto della Polizia di Stato “Esserci sempre”.