Antonio De Luca di Sassano premiato come “Avvocato dell’Anno” a “Le Fonti Legal Awards” a Milano

Applausi e tanta soddisfazione ieri sera per Antonio De Luca, originario di Sassano, premiato come Avvocato dell’Anno Boutique d’Eccellenza/ Diritto Tributario alla 44^ edizione de “Le Fonti Legal Awards”, kermesse dedicata ai maggiori player del settore legale organizzata dall’omonima e nota rivista di settore nel Palazzo Mezzanotte (sede della Borsa) in Piazza degli Affari a Milano. La premiazione si è stata trasmessa in diretta televisiva live su Le Fonti TV con la presenza dei principali media ed emittenti televisive.

L’avvocato valdianese è titolare dello studio legale “DeaLaw Tax, Legal & Advisory” con sede a Milano e proprio “DeaLaw” è stato selezionato per la cerimonia di premiazione come finalista in due categorie speciali, Boutique d’Eccellenza dell’Anno/Diritto Tributario e Avvocato dell’Anno Boutique d’Eccellenza/ Diritto Tributario.

La selezione è stata elaborata dal Comitato Scientifico esterno, dal Centro Studi di Le Fonti, dalla redazione di Legal, unico mensile del mercato legale in Italia presente in tutte le edicole con un canale televisivo dedicato, World Excellence, dal quotidiano Finanza & Diritto e da Le Fonti TV.

Antonio De Luca, dopo anni di esperienza professionale maturata in studi legali internazionali a Roma e Milano, ha deciso di mettere in piedi “DeaLaw”, riconosciuta come boutique legale affermata a livello nazionale nei settori del diritto tributario, societario e penale, che presta la propria attività in favore di multinazionali per le quali si occupa di gestire operazioni anche di carattere straordinario.

