E’ partita dalla Polizia di Stato di Milano e sviluppata in collaborazione con gli uffici della Polizia Postale l’indagine che ha fatto scattare l’arresto del 77enne di Teggiano e di un altro uomo a Torino, accusati di detenzione di materiale pedopornografico.

Le attività investigative hanno portato anche a sette perquisizioni nelle province di Firenze, Genova, Napoli, Torino, Prato, Salerno e Terni.

L’indagine è stata condotta dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Milano ed è lo sviluppo di una precedente attività di indagine di Sondrio che aveva già portato, a gennaio, all’arresto di un ex docente di scuola superiore per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico.

Gli accertamenti hanno portato all’arresto immediato dei due uomini trovati con il materiale illecito, mentre per gli altri sette perquisiti le posizioni restano al vaglio della magistratura. Tutti sono indagati per detenzione e scambio di materiale pedopornografico, ipotesi che, se confermata, potrebbe aggravarsi in caso di diffusione in rete.

L’operazione, che ha coinvolto la Polizia Postale di Lombardia, Campania, Piemonte, Toscana e Umbria, si inserisce nel quadro di un più ampio monitoraggio dei circuiti digitali illegali utilizzati per la condivisione di immagini e video a sfondo sessuale con vittime minorenni.

“Nel corso delle attività – ha riferito la Polizia – sono stati ispezionati numerosi dispositivi elettronici e rinvenuti video e foto illecite ritraenti minori anche in tenera età, nonché tracce di navigazioni web rivelatrici di una reiterata ricerca di materiale pedopornografico”.

Gli investigatori hanno sottolineato che il materiale sequestrato, consistente in centinaia di file in alcuni casi archiviati in cloud o protetti da password, sarà oggetto di analisi forense per identificare eventuali contatti tra gli indagati e fonti estere di approvvigionamento dei contenuti.

L’inchiesta prosegue nel massimo riserbo, ma la Procura di Milano ha confermato che le evidenze raccolte potrebbero far emergere nuovi sviluppi e ulteriori indagini.

