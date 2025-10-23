Fine settimana ricco di podi per l’ASD Danza e Ginnastica Kodokan.

Lo scorso sabato a Foligno le atlete hanno brillato al Campionato individuale Fgi di Specialità Gold ZT5: Sara Trotta nella categoria J1 è stata premiata come vice campionessa per il Sud Italia, infatti è 2^ a palla col bel punteggio di 21,450 e 5^ al nastro.

Vincenza Marmo nella categoria J2 ha chiuso ad un soffio dal podio posizionandosi 4^ al nastro e 6^ al cerchio. Mentre Ludovica Lagreca, alla sua prima esperienza in questa gara è 8^ a clavette e 11^ al cerchio. Appuntamento a Caorle per la Fase Nazionale.

Nella stessa giornata si è svolta un’altra competizione ad Angri, al Campionato Individuale Fgi Silver LC2 dove ha conquistato il titolo di Campionessa regionale Greta Citera nella categoria A3 con bellissimi punteggi per lei, 1^ classificata all’assoluta e per punteggio, 1^ a palla e 1^ a corpo libero.

Nella cat. A5 Beatrice Pascucci è 3^ all’assoluta, per punteggio 1^ al nastro e 2^ alle clavette. Mentre Denise Di Sarli si posiziona ai piedi del podio, infatti è 4^ all’assoluta; per punteggio è 1^ a palla e 1^ a nastro.

Appuntamento per loro alle Finali Nazionali a Rimini ad inizio dicembre.

Lo scorso 11 ottobre presso lo Stadio Maradona di Napoli si è svolta la Cerimonia Medaglie d’Oro organizzata dalla Libertas che ha visto premiate tutte le ginnaste che hanno fatto podio alle gare nazionali nel 2025.

Un momento formativo per tutte le ginnaste agoniste di Kodokan è stato l’incontro con il coreografo Vito Bisceglie che ha tenuto uno stage molto interessante dal titolo “Laboratorio tecnico coreografico abbinato alla Ginnastica Ritmica” presso il Palazzetto di Sant’Arsenio.