Questa mattina a Salerno i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale per furto aggravato nei confronti di un uomo e una donna.

I due avrebbero rubato i soldi dalla cassa di un’attività commerciale di Minori nel mese di giugno, forzando una finestra durante la notte.

Il G.I.P. del Tribunale di Salerno ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari mentre l’obbligo di dimora per la donna.

La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.