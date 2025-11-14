Domani, sabato 15 novembre, presso la Sala Verde della Parrocchia di Sant’Anna in viale Dante a Potenza si terrà un incontro sulla crisi idrica in Basilicata.

All’evento, previsto alle ore 10:30, parteciperanno esponenti di Potere al Popolo, Unione Sindacale di Base, Associazione di base dei consumatori, Cambiare Rotta, Opposizione Studentesca d’Alternativa, Collettivo Umanitanxia e i rappresentanti dei Comitati territoriali di lotta di Anzi, Picerno, Acerenza e Rapolla e delle associazioni, comitati e movimenti degli agricoltori del lavellese e del metapontino.

L’appuntamento è aperto alla stampa, ai cittadini e alle forze politiche e istituzionali della regione.