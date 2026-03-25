La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti, prevalentemente sud-occidentali, con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalla mezzanotte alle 23.59 di domani, 26 marzo.

Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si sottolinea la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni, pertanto l’avviso è di colore Verde per il dissesto idrogeologico.