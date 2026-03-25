Un gesto di solidarietà arriva direttamente da tre comuni degli Alburni, ovvero Sant’Angelo a Fasanella, Ottati e Corleto Monforte, dove grazie al sostegno dei cittadini è stato possibile donare all’ospedale di Polla un’apparecchiatura medica.

L’obiettivo raggiunto, accolto con grande orgoglio dai tre comuni, mira a supportare la sanità del territorio.

In particolare, grazie alla collaborazione dei cittadini che hanno preso parte con entusiasmo e spirito di solidarietà agli eventi organizzati durante le festività, sono stati raccolti fondi per poter acquistare un elettrobisturi ad alta frequenza (modello Diatermo MB200D da 200 Watt) donato al reparto di Cardiologia del “Luigi Curto”.

L’apparecchiatura, del valore di 1900 euro, rappresenta un importante supporto per il personale sanitario e contribuirà a migliorare la qualità delle cure offerte.