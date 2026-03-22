Un sabato sera concluso con amarezza per alcuni giovani che stavano trascorrendo delle ore in compagnia in un locale del Vallo di Diano.

Alcuni di loro sono infatti rimasti vittime di un furto con strappo di catenine. Probabilmente chi ha agito è riuscito a confondersi tra i presenti e, approfittando di un attimo di distrazione, ha strappato gli oggetti preziosi dal collo per poi dileguarsi.

Ai derubati non è rimasto altro da fare che allertare il 112. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno avviato le indagini per tentare di risalire ai responsabili.