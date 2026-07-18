Fabiana Ciafone di Sala Consilina riceve il Premio America Giovani dalla Fondazione Italia USA
Fabiana Ciafone di Sala Consilina riceve il Premio America Giovani dalla Fondazione Italia Usa alla Camera dei Deputati, nella saletta dei lavori parlamentari in via Campo di Marzio.
La giovane talentuosa 26enne è laureata in Relazioni Internazionali con la votazione di 110 e lode alla Lumsa di Roma ed è anche vincitrice di un master.
Si tratta di un prestigioso riconoscimento riservato ai neolaureati di eccellenza delle Università italiane nelle materie di interesse della Fondazione, tra cui economia, scienze politiche, giurisprudenza.
Immensa gioia per la neo laureata e la sua famiglia per il prestigioso traguardo, frutto di costanza e impegno.