La Concessionaria Imparato Service di Polla ricerca un meccanico e un carrozziere
La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di un carrozziere e di un meccanico.
Offerta:
- corsi di formazione presso Volkswagen
- contratto di lavoro
- ottima retribuzione
Gli interessati possono richiedere informazioni o fissare un appuntamento per un colloquio conoscitivo telefonando al numero 347 5851431.
