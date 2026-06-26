Dopo la notizia che il Comune di Monte San Giacomo è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del programma di Riqualificazione e adeguamento delle infrastrutture sportive della Regione Campania, classificandosi 10° su 87 progetti ammessi e aggiudicandosi 443.986,78 euro, arrivano le dichiarazioni di soddisfazione dell’Amministrazione guidata dalla sindaca Angela D’Alto.

Il progetto presentato prevede la realizzazione di un campo da padel coperto di 24×15 metri nel’area adiacente al campo di calcio “G. Romanelli” e la sistemazione di tutta l’area esterna con il rifacimento della pavimentazione, della recinzione e degli accessi, la realizzazione di una tettoia fotovoltaica e il rifacimento dell’illuminazione.

“Tutto questo va ad integrarsi con l’intervento in corso di esecuzione, che a breve ci doterà di un nuovo campo sportivo, ottenuto con un precedente finanziamento di importo pari a 543.084 euro – fa sapere la sindaca D’Alto -. Dopo la sistemazione del campetto polivalente, avvenuta all’inizio della consiliatura, quella del campo sportivo con l’intervento in corso, aggiungeremo un altro tassello importante con il campo da padel coperto, che doterà la nostra comunità di un vero e proprio impianto sportivo di grande qualità. Per un piccolo paese è un risultato straordinario, per il quale, come Amministrazione, desideriamo ringraziare la struttura interna del Comune, nella persona dell’ing. Francesco Orlando, progettista di entrambi gli interventi ammessi a finanziamento“.