Fondi dal Ministero dell’Interno. La senatrice Gaudiano annuncia i Comuni beneficiari del Salernitano

Ad inizio anno il Vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha stanziato una serie di fondi per i Comuni con meno di 20mila abitanti che devono essere investiti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale in generale. Attraverso un post sulla sua pagina Facebook, la senatrice del Movimento 5 Stelle Felicia Gaudiano rende noto il totale del contributo dato ai Comuni del Salernitano.

Il contributo è assegnato a tutti i Comuni in misura differenziata sulla base della popolazione: 100.000 euro per i Comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, 70.000 euro per i Comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, 50.000 euro per i Comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti e 40.000 euro per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti. I lavori dovranno iniziare entro il 15 maggio.

Nello specifico al Comune di Bellizzi, Campagna, Castel San Giorgio e Sala Consilina sono stati stanziati 100mila euro. 70mila euro è la somma che hanno ricevuto i Comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Camerota, Casal Velino, Castellabate, Centola, Montesano sulla Marcellana, Olevano sul Tusciano, Padula, Polla, Roccadaspide, Sapri, Teggiano e Vallo della Lucania.

I Comuni di Atena Lucana, Auletta, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Castel San Lorenzo, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Cetara, Colliano, Contursi-Terme, Montano Antilla, Montecorige, Novi Velia, Oligastro Cilento, Oliveto Citra, Palomonte, Pisciotta, Pollica, Ravello, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Magno Piemonte, Santa Marina, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano, Sicignano degli Alburni, Torre Orsaia e Vibonati hanno ricevuto la somma di 50mila euro.

40mila euro sono stati dati ai Comuni di Alfano, Aquara, Bollosguardo, Calvanico, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Celle di Bulgaria, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Laurino, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Morigerati, Omignano, Ottati, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Salvitelle, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Angelo a Fasanella, Santomenna, Scala, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Tortorella, Trentinara e Valva.

– Annamaria Lotierzo –